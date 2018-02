Zeeuwen durven weer eigen baas te zijn

Je vaste baan opgeven om voor jezelf te beginnen. Enkele duizenden Zeeuwen maakten de afgelopen twee jaar de keuze om te gaan werken als zzp'er (zelfstandigen zonder personeel). Het aantal is in 2017 gegroeid met tien procent, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Van 1.546 starters in 2016, naar 1.701 in 2017. Landelijk gezien groeide het aantal zzp'ers met vier procent.

Nick van der Velden uit Vlissingen begon vorig jaar voor zichzelf, na dertien jaar bij een baas te hebben gewerkt.

Tijdens de crisis probeerden veel mensen het noodgedwongen als zzp'er, omdat ze werden ontslagen. Nu lijkt het er op dat veel mensen er bewust voor kiezen om deze stap te zetten. Het merendeel geeft zijn vaste baan en dus zekere bestaan op, om zelf ondernemer te worden. "Het is een grote stap om te zetten, want het brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Toch had ik het eerder moeten doen", zegt zzp'er in de bouw Nick van der Velden.



In totaal stonden op 1 januari 2018 15.900 Zeeuwse zzp'ers geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dat is ruim acht procent van de Zeeuwse beroepsbevolking.

Of de groei van het aantal zzp'ers een goede of een slechte zaak is, is volgens Matthijs van Manen van vakbond FNV Zeeland, moeilijk te zeggen. Volgens hem gaat het erom wat voor soort zzp'ers het zijn. "Als het schijnzelfstandigen zijn, die alleen op papier zzp'er zijn, maar in de praktijk gewoon bij een baas werken, dan is het een slechte zaak. Als het mensen zijn die puur vanuit ondernemerschap en specialisme een bedrijf starten, dan is het wel een goede zaak."