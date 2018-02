Twee miljoen motoronderdelen 'en ik weet ze nog te vinden ook'

Z'n liefde voor motoren is al vroeg begonnen

Zijn belangstelling voor motoren werd al op jonge leeftijd aangewakkerd. "Als ik bij m'n vader en moeder in de auto zat keek ik alleen maar naar motoren. Ook ging hij regelmatig met vriendjes naar een motorzaak in Goes en kon daar uren in de showroom kijken naar alle motoren die daar stonden te glanzen.

Van klusjesman tot monteur

Boone wilde graag monteur worden, maar daar was volgens zijn vader geen droog brood in te verdienen. Vandaar dat hij in eerste instantie op de LTS een opleiding volgde tot timmerman. "Maar de liefde voor het sleutelen aan brommers en motoren bleef." Toen hij klaar was met zijn opleiding was er weinig werk en reageerde hij op een advertentie waarin een klusjesman werd gevraagd. Dat bleek bij een BMW-dealer te zijn.

Brommer op de stoep gerepareerd

Toen hij boeiboorden aan het schilderen was, stopte er iemand met een brommer die het niet meer deed. Boone besloot om te helpen en repareerde de brommer op de stoep. Toen de eigenaar dat zag, mocht hij in de werkplaats aan de slag. En daarna volgde hij alsnog een opleiding tot monteur.

Ik hou heel erg veel van m'n vrouw, maar m'n liefde voor BMW is bijna net zo groot. Ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen." Jack Boone - eigenaar De Knalpot

Alleen maar sleutelen aan een BMW

Vanaf het moment dat hij z'n eerste motor kocht, wist hij dat hij alleen maar wilde sleutelen aan een BMW. Dus toen hij twintig jaar voor zichzelf begon heeft hij zich gespecialiseerd in dit Duitse merk. Naast dat hij alleen maar BMW's verkoopt, heeft hij ook meer dan twee miljoen onderdelen in zijn magazijn. Van frame tot achterlicht en van motorblok tot benzinekraantje. "En dan weet ik eigenlijk alles nog te vinden ook." Dit is ook één van de redenen dat hij een grote internationale klantenkring heeft. "Mensen weten dat we eigenlijk alles wel op voorraad hebben en via internet weten ze ons ook steeds beter te vinden."

Hart sneller kloppen

Mensen vragen hem regelmatig waarom hij z'n hart heeft verpand aan dit merk. Het antwoord is simpel. "Naast m'n vrouw is de BMW mijn grote liefde. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik een BMW zie of hoor. En dan vooral de oudere modellen met de kenmerkende boxermotoren vind ik mooi. Daarnaast zijn ze sober, maar oerdegelijk. En rijden ze bijna altijd."

Na 20 jaar heb ik nog genoeg ambitie

Boone viert dit jaar dus het 20-jarig jubileum van 'De Knalpot'. "Maar ik heb nog genoeg ambitie hoor." Hij wilt zichzelf in de toekomst blijven ontwikkelen. "De techniek bij nieuwe motoren verandert namelijk zo snel, dat je wel moet bijblijven." Daarnaast staat de klant centraal en daar wil Boone aan blijven werken. "Als iemand een onderdeel nodig heeft of een motor wordt binnengebracht met een storing, dan wil ik dat de klant met een tevreden gevoel de zaak weer verlaat. Want daar gaat het toch voor mij om."