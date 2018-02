Zeeland wordt wakker: Zonder personeel, schaatsen en beloftes

Nick van der Velden startte vorig jaar zijn eigen aannemersbedrijf (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal zzp'ers is in 2016 gestegen met tien procent. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Waren er in 2016 nog 1.546 starters, in 2017 waren dat er 1.701. Landelijk gezien groeide het aantal zzp'ers met vier procent.

Jack Boone aan 't sleutelen (foto: Omroep Zeeland)

Het was liefde op het eerste gezicht toen hij zijn eerste BMW kocht als 17-jarig jongetje. De liefde voor het merk is daarna bij Jack Boone niet weggegaan. Zijn hele leven staat in het teken van deze motor. Maar staat het motormerk of zijn vrouw op nummer 1 als hij moet kiezen.....?

Schaatsen bij zonsopkomst (foto: Conny Salome | Verzeeuwigd)

Het zag er eind vorige week nog veelbelovend uit. Voor het eerst in het zesjarig bestaan van de schaatsbaan in Tholen zou er deze week op geschaatst kunnen worden. Maar helaas... Het vriest wel, maar de weergoden waren de ijsbaan verder niet goed gezind...

Nieuwe Sluis in Terneuzen (foto: YouTube)

In Terneuzen zijn gisteravond twee informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden van de nog te bouwen Nieuwe Sluis. Ze werden geïnformeerd over de manier waarop de sluis gebouwd gaat worden. Ondanks beloftes, lieten niet alle mensen zich overtuigen dat de bouw geen schade zal veroorzaken aan hun huizen.

Zon in Wilhelminadorp (foto: Arjan van Lomwel (Flickr))

Het weer:

Na een koude nacht met minima tussen -4 en -6 graden stijgt de temperatuur vanmiddag op de thermometer naar +1 graad. Voor het gevoel is het veel kouder. Er waait een matige en op zee vrij krachtige oostenwind. Ook vanmiddag voelt het aan alsof het vriest. Verder schijnt de zon weer volop, maar zijn er vanmiddag ook een paar stapelwolken te zien. Het blijft droog.