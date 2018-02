Verdachten bedrijfsinbraak aangehouden langs A58

Politieauto (foto: oz)

Even later kregen ze vanuit de meldkamer door dat twee mannen waren overlopen bij een bedrijfsinbraak aan de Denemarkenweg in Ritthem. De verdachten waren er daarna in een bestelbusje vandoor gegaan. Een getuige had intussen gemeld dat het busje over de A58 richting Goes reed. Meerdere politie-eenheden zijn uitgerukt, waarna het busje werd aangetroffen bij Waarde.

De twee inzittenden, mannen van 34 en 23 uit Rotterdam, zijn opgepakt. Hun betrokkenheid bij de bedrijfsinbraak wordt verder onderzocht.