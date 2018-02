Directeur veiligheidsregio: 'De bal ligt voor de goal, maar iemand moet hem er nog wel in schoppen'

Begin vorig jaar kwam een erg kritisch rapport naar buiten over het functioneren van de VRZ. Daarin stond onder meer dat de cultuur binnen de organisatie niet goed was en er werd slecht gecommuniceerd. Ook was er een flinke kloof ontstaan tussen de VRZ en de gemeenteraden. De organisatie is sindsdien bezig om te verbeteren.

Veiligheidsregio Zeeland De Veiligheidsregio Zeeland, kortweg VRZ, is de organisatie die in onze provincie over de veiligheid gaat. Het wordt bestuurd door de de dertien Zeeuwse gemeenten. Onder meer de brandweer valt onder de VRZ. De veiligheidsregio is in 2006 opgericht.

Er was volgens waarnemend directeur Elie van Strien van de VRZ genoeg te doen in het verbetertraject Emergo. Zo is er gewerkt aan de communicatie. "Mensen wisten vroeger niet wat er aan de hand was en moesten het soms uit krant lezen of van de omroep horen." Daarom heeft de veiligheidsregio eerst de communicatie op orde gebracht.

Niet langer 'ieder voor zich'

Ook stond er in het rapport van Twynstra en Gudde dat het 'ieder voor zich' was bij de VRZ. Ook daarvan zegt de veiligheidsregio dat sinds een jaar de goede weg is ingeslagen, maar het moet volgens Van Strien nog blijken of deze cultuuromslag blijft. "Het gekke van de cultuur is dat de individuele medewerkers hier ontzettend hard werkten en nog steeds ontzettend hard werken", legt Van Strien uit. "Daar zat het hem niet in, het zat hem vaak in de samenwerking." Het verbetertraject rond dit probleem loopt de komende maanden door.

Kloof

Daarnaast moest de ontstane afstand tussen de veiligheidsregio en de gemeentes worden verkleind. Daarom is Van Strien het afgelopen jaar drie keer langs alle gemeenteraden gegaan. De eerste keer was dat om het verbeterplan uit te leggen, de tweede keer vroeg hij om extra geld om zwakke plekken binnen de organisatie weg te werken en de derde keer werd er verantwoording afgelegd. Ook is er een raadsklankbordgroep opgericht waar bijna alle Zeeuwse gemeente aan mee doen.

We zijn nog maar net aan het begin

Iets wat zich jarenlang heeft kunnen ontwikkelen, los je volgens de waarnemend directeur niet op in een paar maanden. De veiligheidsregio is er dan ook nog lang niet volgens hem. Van Strien: "De bal ligt voor de goal, maar iemand moet hem er nog wel inschoppen." Aanstaande donderdag volgt Edith van der Reijden Elie van Strien op. Zij zal verder met de verbeteringen aan de slag moeten.