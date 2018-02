Benieuwd wanneer je kan schaatsen in Zeeland? Dit is de verwachting van ijsclubs

Schaatsen op 'echt natuurijs', bevroren water in de natuur, is een utopie de komende dagen. De meeste plassen zijn nog niet volledig dichtgevroren, laat staan dat er een ijsvloer ligt die dik genoeg is om schaatsers toe te laten.

Wanneer gaan de ijsbanen open? (uiteraard moet er nog definitief worden besloten)

IJsbaan Wanneer open? Kapelle vrijdag Krabbendijke donderdag

Hansweert niet Oudelande woensdag Sint-Annaland donderdag Westdorpe niet Wemeldinge onduidelijk, ze hopen voor het weekend Kruiningen niet Nieuwerkerk onbekend, nog te weinig ijs Schuddebeurs donderdag

Gemalen dicht. Voor niks?

Waterschap Scheldestromen past de gemalen aan om de ijsgroei te bevorderen. Het waterschap houdt het waterpeil waar mogelijk op gelijk niveau, door de gemalen regelmatig kleinere hoeveelheden water te laten afvoeren. Daardoor blijft het verschil tussen de waterpeilen klein, waardoor water op het ijs óf lucht onder het ijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het is de vraag of de maatregelen zin hebben. Volgens de ijsmeesters die wij spraken, wordt er komende periode niet op natuurijs geschaatst. Door de harde wind groeit het ijs moeizaam. De kou houdt nog aan tot en met vrijdagochtend. Daarna zet de dooi in, met in het weekend temperaturen tot tien graden.

