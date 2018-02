'Vakantiepark Aquadelta op het oog erg vies'

Een van de huidige parken van Roompot (foto: Omroep Zeeland)

In het bij Aquadelta gecontroleerde huisje gruwt de Consumentenbond vooral van de hoeveelheid stof, kalk en schimmel in de badkamer. Ook vonden de onderzoekers beestjes en poepbacteriën in het bad. De spiegel was wel schoon.

Alle huisjes in het onderzoek werden in november gecontroleerd. Naast Aquadelta bracht de Consumentenbond een bezoek aan Roompot Beach Resort in Kamperland. Daar worden geen opvallende uitspraken over gedaan.

Huisjes Roompot 'niet ranzig'

Marc Volleman van Roompot zegt goed onderzoek toe te juichen. "Wij waren verrast, want onze vakantiegangers beoordelen de huisjes met een acht, en dat is dus goed." Roompot zegt netheid en veiligheid hoog in het vaandel te hebben staan. "En zo ranzig is het niet. De microbiologische testen die zijn uitgevoerd, wordt normaal gedaan in operatiekamers. Dat is niet te vergelijken met een vakantiehuisje."

Roompot wilde via de rechter voorkomen dat de uitslagen van het onderzoek gepubliceerd zouden worden. Het park wilde eerst inzicht in de gebruikte onderzoeksmethode, maar de rechter was het daar niet mee eens. Roompot gaf wel aan dat het voortaan beter kijkt, of vakantiehuisjes goed worden schoongemaakt. Volgens het park is er per huisje genoeg tijd, een klein uur, voor de schoonmaak. Roompot laat regelmatig zelf ook onderzoek uitvoeren naar de hygiëne in huisjes.

Het hele onderzoek is te lezen op de website van de Consumentenbond.