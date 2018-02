Raadsleden positief kritisch over veiligheidsregio

Begin vorig jaar kwam een erg kritisch rapport naar buiten over het functioneren van de VRZ. Daarin stond onder meer dat de cultuur binnen de organisatie niet goed was en dat er slecht werd gecommuniceerd. Ook was er een flinke kloof ontstaan tussen de VRZ en de gemeenteraden. De organisatie is sindsdien bezig om te verbeteren.

Laat het raadsleden weten als er wat speelt zodat we onze controlerende functie kunnen uitvoeren." Jeroen van Dijen, SP Middelburg

Jeroen van Dijen van de SP in Middelburg ziet dat de veiligheidsregio er nu serieus werk van maakt. Zo is de raad het afgelopen jaar drie keer bijgepraat door Elie van Strien en wordt er kritisch naar de organisatie gekeken. "Ik hoop dat het de goede kant op gaat, maar ik hou een slag om de arm", legt Van Dijen uit. "Laat het raadsleden weten als er wat speelt zodat we onze controlerende functie kunnen uitvoeren."

Stijgende lijn

Ook Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland ziet dat de stijgende lijn is ingezet. Lievense is nuchter over het rapport van een jaar geleden. Het is volgens hem normaal dat een jonge organisatie dit soort tijden doormaakt want 'je leert met vallen en opstaan.' Hij vult daar wel bij aan dat het erg belangrijk is dat de veiligheid - volgens de organisatie zelf - nooit in gevaar is geweest.

Marcel van den Bosse van de SGP-ChristenUnie van Veere was een jaar geleden van mening dat het bestuur van de veiligheidsregio had moeten opstappen. Dat vindt hij nog steeds. Hij omschrijft zichzelf als positief kritisch. "Er zijn in ieder geval stappen gezet, maar er moet nog wel wat meer gebeuren", legt hij uit.

Rust en vertrouwen

Lievense kreeg ten tijde van het kritische rapport veel signalen van medewerkers en vrijwilligers van de VRZ dat het rommelde. Die krijgt hij nu niet meer. "Vrij snel na het rapport keerde de rust terug binnen de organisatie," volgens Lievense, "maar er moet nog een hoop gebeuren." Het vertrouwen is voor Lievense helemaal terug. Van den Bosse is nog niet overtuigd: "Als er door verkeerd bestuur zoals enkele jaren geleden zo veel geld verloren gaat, helpt dat het vertrouwen niet. Dat zal echt nog moeten verbeteren en daar zullen ze hard aan moeten werken."

Raadsklankbordgroep Het afgelopen jaar is er een raadsklankbordgroep in het leven geroepen. Dat zijn twee raadsleden per gemeente die mee wil doen. De groep wordt een paar keer per jaar door de veiligheidsregio bijgepraat over de lopende zaken. Het is een manier om de afstand tussen de gemeenteraden en de VRZ te verkleinen.

