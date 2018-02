Hoe je met 50 uur werken, toch gelukkiger kunt zijn

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal zzp'ers tussen 2016 en 2017 in Zeeland is gegroeid met tien procent. Op dit moment is ruim acht procent van de Zeeuwse beroepsbevolking zzp'er. Dat komt neer op 1 op de 12 mensen.

'Zzp'ers in de zorg geven vaak hun vaste baan op uit onvrede'

De grootste groei zit volgens de Kamer van Koophandel in de sector bouw, maar ook in de zorg zijn er veel zzp'ers bijgekomen, zegt bemiddelingsbureau Zorgzuster Zeeland. "Mensen die voor zichzelf zijn begonnen en zich bij ons aanmelden zijn vaak gestart, omdat ze niet meer tevreden zijn met de manier waarop hun werkgever werkt", zegt regiomanager Mireille van der Mark.

Monique Guinee begon in 2017 voor zichzelf na jarenlang bij een zorginstelling te hebben gewerkt. "De zorg die ik gaf, was niet meer de zorg die ik wilde leveren. Bij mijn oude werkgever werkte ik 24 uur per week, nu is dat 50 uur per week geworden, maar ik heb er wel meer plezier in", zegt ze.

Via bemiddelingsbureau Zorgzuster Zeeland wordt ze ingedeeld bij verschillende cliënten. Ze werkt door heel Zeeland en één dag per week is ze te vinden bij een echtpaar in Rotterdam: "Die mensen zijn zo dankbaar. Ze willen nooit meer iets anders dan een zzp'er over de vloer", zegt ze.

Monique wilde eigenlijk stoppen met werken

Toen haar omgeving haar verbaasd aankeek omdat ze helemaal wilde stoppen met werken in de zorg, zette dat haar aan het denken. "Het werk vind ik nog steeds leuk om te doen, maar de manier waarop ik het moest doen niet meer. Dit is een verademing. Ik ben weer gelukkig in mijn werk", glimlacht Monique.