Filmpje kijken in de MRI-scan van ZorgSaam, zelfs voor mensen met claustrofobie

In de scan kunnen patiënten tijdens het onderzoek, dat soms wel een uur in beslag neemt, naar een filmpje kijken. Zo worden mensen met claustrofobie afgeleid van hun gedachten over de lange smalle pijp waar ze in liggen. Henk Britstra, zelf claustrofobisch: "Bij de oude MRI-scans wilde ik er zo snel mogelijk uit, de apparaten waren te laag en ik kon nergens naar kijken. Nu kan ik bijvoorbeeld een filmpje van vogels zien en dat leidt lekker af." Voor hem is een onderzoek, door de nieuwe scan, dan ook geen probleem meer.

Tweemaal zo krachtig magnetisch veld

De nieuwe MRI-scan, waarvan er ongeveer tien in Nederland staan, heeft een tweemaal zo krachtig magnetisch veld als de oude scans. Dat heeft voordelen, zegt Ingrid Groeneveld, leidinggevende van de MRI-scan afdeling. "We kunnen meerdere onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren, we kunnen in een eerder stadium zien dat er iets niet goed is en de onderzoeken duren korter dan voorheen. En dat is prettig voor patiënten, zeker als ze claustrofobisch zijn." De nieuwe MRI-scan maakt ook preciezere afbeeldingen dan de huidige scans, en laat meer details zien.

ZorgSaam is het derde ziekenhuis van Nederland dat filmpjes kan vertonen tijdens het onderzoek. In totaal zijn er een tiental van de nieuwe generatie MRI-scans in Nederland.