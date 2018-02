De 6-jarige Pom heeft zich warm aangekleed. Met roze ski-broek, helm en schaatsen sjeest ze over het ijs. "Het ijs is erg glad en ben ook een paar keer gevallen", vertelt ze. Ondanks dat gaat Pom gewoon door net als de andere kinderen. Annerienke uit groep 8 is blij dat ze dit natuurijs nog meemaakt. "Ze hadden het al beloofd en gelukkig was het dit jaar, want over een half jaar ben ik van deze school af!", lacht ze.

Sommige kinderen hadden geen schaatsen en gleden met hun schoenen aan over het ijs. "Dat is ook goed te doen, alleen mijn sokken zijn wel nat", zegt Joëy. Langs de kant van de schaatsbaan staan gele pionnen als waarschuwing dat het ijs daar wat zwakker is. Joëy loopt met zo'n pion naar een wak. "Eromheen zitten allemaal scheuren en als je daar in de buurt gaat dan scheurt het alleen nog maar verder", zegt hij. Daarom zet hij de pion er bovenop zodat iedereen het wak kan zien.

Kinderen dolgelukkig, want op deze plek kon wél geschaatst worden

De directeur van de school, André Koster, vindt het fantastisch dat de kinderen voor zijn school kunnen schaatsen. "Daar hebben we al vier jaar op zitten wachten en tot nu toe is er geen aaneengesloten periode van vorst geweest, maar nu wel", vertelt Koster enthousiast. Het is de eerste keer dat er ijs voor de school ligt en iedereen kan daar gebruik van maken zolang het blijft vriezen.