Theo Maassen op de rode loper in Terneuzen bij openingsfilm Façades

Hoofdrolspelers Natali Broods en Theo Maassen in de film Façade (foto: FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen)

Façades is volgens de festivalorganisatie een film over geheimen, huwelijksperikelen en jeugdtrauma's. Naast de hoofdrolspelers zijn ook de regisseurs Kaat Beels en Nathalie Basteyns aanwezig bij het openingsgala.

Bedrog en zelfbedrog

De Vlaams-Nederlandse film gaat over bedrog en zelfbedrog. Het bedrog tussen man en vrouw, moeder en dochter, en ook de leugen om bestwil met soms pijnlijke gevolgen. In de film staat Alex onverwacht op een kantelpunt in haar leven, wanneer haar dementerende vader in de steek gelaten wordt door haar moeder.

De behulpzame Alex trekt bij hem in, maar daardoor borrelen vragen op over haar eigen leven en huwelijk. Wil ze bij haar ontrouwe man (vertolkt door Theo Maassen) blijven of niet? Is ze wel echt gelukkig bij hem of moet ze, net als haar ouders, de façade laten vallen?

Karaktergedreven film

De regisseurs Kaat Beels en Nathalie Basteyns wilden naar eigen zeggen een karaktergedreven film maken, die drijft op de emoties van de personages. Beide regisseurs wonnen eerder al diverse prijzen en werkten eerder samen aan diverse projecten en programma's.

Tijdens de openingsavond wordt het festival officieel geopend door de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters uit Terneuzen, Hulst en Sluis. Gedurende het festival worden ongeveer 30 films geprogrammeerd, vindt er een educatieprogramma plaats en zijn er dagelijks diverse activiteiten en evenementen te beleven zoals een vitaliteitsmiddag, een ladiesnight, kindermiddag, ondernemersevent, een wielerevent en een voetbalquiz. Op zaterdag 14 april sluit het festival af met het slotfeest.