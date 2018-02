In Zeeland zijn er de afgelopen dagen al meer dan 370 posters aangemaakt. In Middelburg zijn tot nu toe de meeste posters aangemaakt, 85, gevolgd door Vlissingen en Goes met 53 en 41 posters. Dit is een kleine greep uit de zelfgemaakte Zeeuwse posters.

Zeeuwse verkiezingsposters, maar dan anders... (foto: Zondag met Lubach)

Aan de posters zit ook een verkiezing verbonden: je kunt stemmen op de beste poster uit jouw eigen gemeente. In heel Zeeland is op dit moment de poster met de meeste stemmen 'Of toch Juf Ank?', uit de gemeente Vlissingen.

'Of toch Juf Ank?' gaat aan kop in Zeeuwse posterstrijd (foto: Zondag met Lubach)

Of deze verwijzing naar de populaire televisieserie De Luizenmoeder de verkiezing tot populairste Zeeuwse poster ook daadwerkelijk wint, blijkt na de échte verkiezingen, op 21 maart. Je vindt de app en de actuele tussenstand op postertoaster.nl.