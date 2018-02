'De banen liggen voor het oprapen hier bij de banenmarkt'

"We hadden nog nooit zoveel werkgevers op de banenmarkt, het zijn er meer dan zeventig", zegt Eveline Moes van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, de organisator van de banenmarkt. "De markt trekt duidelijk aan en werkgevers zijn echt op zoek naar jongeren."

'Kans op een leuke job'

Een van de stands is van bezorgdienst Sandd. De standbeheerder is tevreden over de 'oogst' tot nu toe. "Het is heel erg lastig om aan goed gemotiveerd personeel te komen en daarom zijn we ook heel erg blij met een uitnodiging als deze. Er hebben zich nu zeker tien jongeren ingeschreven die kans maken op een leuke job bij ons."

Jongeren in gesprek met werkgevers. (foto: Omroep Zeeland)

Op de markt zijn zo goed als alle sectoren vertegenwoordigd, waaronder techniek, bouw, zorg en welzijn, detailhandel, logistiek en transport, horeca, facilitair, groenvoorziening. Ook zijn er uitzendbureaus aanwezig.

Sollicitatieworkshop

Voordat ze het gesprek aangaan met de aanwezige werkgevers krijgen de jongeren eerst instructies over hoe ze dat het beste aan kunnen pakken in een sollicitatieworkshop. Veel van de jongeren hebben goede hoop op een positieve afloop. "Ik ben op zoek naar werk in onderhoud, monteurswerk of als operator en ik hoor overal dat daar veel vraag naar is, dus wat dat betreft zit ik goed."

Naast reguliere banen worden er ook vacatures aangeboden voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Dat is een combinatie van werken en leren, waarbij iemand in dienst is van een erkend leerbedrijf.