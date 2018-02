Zeehond voelt zich thuis in Kanaal door Walcheren

Foto's van de zeehond in het Kanaal door Walcheren (foto: Herman Zwijnenberg)

Herman Zwijnenberg zag de zeehond in het kanaal door Walcheren. Het dier zwom van Oost-Souburg naar Middelburg en kwam een paar keer boven water... Zijn foto's verschenen op zeezoogdieren.org.

Naast in het Kanaal door Walcheren is het dier de afgelopen jaren ook gespot in de grachten van Middelburg en bij de sluis in Veere.

