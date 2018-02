'Inkomen Dethon-medewerkers gegarandeerd tot aan hun pensioen'

De colleges van B&W van Sluis, Hulst en Terneuzen komen nog voor de verkiezingen van 21 maart met een brief over de toekomst van de Dethon, de sociale werkvoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft burgemeester Lonink van Terneuzen vanavond toegezegd tijdens een drukbezochte commissievergadering.

Tientallen medewerkers van Dethon hadden gehoor gegeven aan de oproep van de ondernemingsraad om naar het gemeentehuis te komen voor de commissievergadering. De sociale werkvoorziening staat door gewijzigde landelijke wetgeving onder druk.

'Ernstige twijfels'

Dethon is eerder vandaag onder toezicht van de provincie geplaatst vanwege dreigende financiële tekorten. Voorzitter Martijn Otjes van de OR van Dethon 'heeft ernstige twijfels over de besluitvorming in Terneuzen'. Hij is bang dat besluiten over de toekomst van Dethon aan de nieuwe gemeenteraad wordt overgelaten.

Volgens burgemeester Lonink van Terneuzen, die sprak namens de zieke wethouder Liefting, hoeven de mensen die nu in dienst zijn bij Dethon zich geen zorgen te maken over hun toekomst. "Hun inkomen is gegarandeerd tot aan hun pensioen", hield hij de aanwezige medewerkers van Dethon voor.

'Geen politieke speelbal'

"We willen een goed Dethon, met perspectief voor de toekomst", drukte Lonink de Dethon-medewerkers op het hart. "Iedereen heeft hart voor hun toekomst, en we willen van Dethon geen politieke speelbal maken. Het is nooit onze bedoeling geweest om onzekerheid te veroorzaken onder werknemers."

OR-voorzitter Otjes liet na afloop weten dat hij vertrouwen heeft in de toekomst van Dethon. Er ligt een reddingsplan voor het bedrijf op tafel. Daarin staat onder meer dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten extra geld in moeten leggen.

'We willen geen getouwtrek'

Sluis en Hulst hebben zich daar al positief over uitgesproken, in Terneuzen moet daar nog verder over gesproken worden. "Maar we willen geen getouwtrek tussen de drie gemeenten", liet Lonink weten. "Daarom komen we nog voor de verkiezingen met een gezamenlijke brief over de toekomst van Dethon. Wij staan in ieder geval garant voor de werknemers."

"Het hele verhaal zou moeten gaan over de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", schreef de OR in aanloop naar de vergadering in een schriftelijke verklaring. "Die vallen nu nog steeds buiten de boot omdat er geen eensluidende beslissingen zijn genomen door de partijen die de gemeenschappelijke regeling Dethon in het leven hebben geroepen."

