Inwoners van Roermond hebben een Zeeuwse stempas ontvangen (foto: ANP)

De burgemeester van Roermond, Rianne Donders, liet volgens de krant direct weten aan de gemeenteraad deze situatie heel vervelend te vinden maar dat de gemeente Roermond geen blaam treft. "De stempassen worden buitenshuis gedrukt en door de drukker verpakt in enveloppen die direct naar Businesspost gaan die voor de verzending zorgt", aldus Donders.

Verkeerde stempas

Onduidelijk is of meer mensen een verkeerde stempas in de enveloppe hebben aangetroffen. Dus als jij een stempas hebt ontvangen voor Roermond, of van een ander niet-Zeeuws deel van Nederland, die dus klaarblijkelijk niet voor jou bestemd was, dan kun je dat het beste melden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

