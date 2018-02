In Zeeland verlaten de meeste mensen de bijstand

Zeeland heeft de hoogste uitstroom uit de bijstand van Nederland (foto: CBS)

De hoge uitstroom in Zeeland komt ongetwijfeld door het aantrekken van de arbeidsmarkt in onze provincie. Het aantrekken van de arbeidsmarkt werkt volgens het CBS doorgaans met vertraging door in de bijstandscijfers.

Minder werklozen

Het UVW maakte onlangs bekend dat het aantal werklozen in Zeeland flink is afgenomen. In januari 2018 kregen 6.300 Zeeuwen een werkloosheidsuitkering, bijna twintig procent minder dan precies een jaar eerder.

In de ranglijst van regio's met de meeste bijstandsuitstroom wordt Zeeland gevolgd door de FoodValley, dat is een samenwerkingsverband van acht Gelderse gemeenten waaronder Wageningen en Ede. In dat gebied waren er 110 uitstromers voor iedere honderd instromers in de bijstand. De arbeidsmarktregio met de minste uitstromers was Gorinchem, met een uitstroom van 84 voor iedere honderd instromers.

Eerste daling sinds 2008

In heel Nederland is het aantal personen met een bijstandsuitkering is met 3,5 duizend gedaald. Dit is de eerste landelijke daling sinds 2008. De daling komt vooral van de leeftijdscategorie 27- tot 45 jarigen, bij de 45-plussers was er landelijk juist nog een duidelijke groei te zien.

