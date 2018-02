Zeeland wordt wakker: bijstand, Dethon en banen

(foto: Omroep Zeeland)

Uit de bijstand

Het aantal mensen dat geen bijstand meer hoeft te ontvangen, bijvoorbeeld doordat ze een nieuwe baan hebben gevonden, is in Zeeland het hoogst. Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de de periode januari tot september 2017 waren er in onze provincie 117 uitstromers voor iedere honderd instromers.

Lees ook:

Dethon-personeel in gemeenteraad Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Toekomst van Dethon

De colleges van B&W van Sluis, Hulst en Terneuzen komen nog voor de verkiezingen van 21 maart met een brief over de toekomst van de Dethon, de sociale werkvoorziening in Zeeuws-Vlaanderen. Dat heeft burgemeester Lonink van Terneuzen toegezegd tijdens een drukbezochte commissievergadering. Tientallen medewerkers van Dethon hadden gehoor gegeven aan de oproep van de ondernemingsraad om naar het gemeentehuis te komen voor de commissievergadering.

Lees ook:

Werkgevers proberen jongeren binnen te praten. (foto: Omroep Zeeland)

Werkgeversrecord bij banenmarkt

Een recordaantal van 70 werkgevers probeerden gisteren mensen te werven op de banenmarkt van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen. Het geeft volgens Eveline Moes van de organisatie aan dat de arbeidsmarkt duidelijk is aangetrokken. De werkgevers waren zowel op zoek naar jonge kandidaten voor openstaande vacatures, als naar scholieren die in het kader van hun opleiding een deel van de week bij een bedrijf werken.

Lees ook:

Foto van de zeehond in het Kanaal door Walcheren (foto: Herman Zwijnenberg)

Oude bekende

Terwijl wij allemaal hopen op ijs is deze oude bekende blij dat er hier nog niet geschaatst kan worden... De zeehond, die zich op gezette tijden laat zien in het Kanaal door Walcheren, lijkt zich daar goed thuis te voelen. Het dier liet zich daar gisteren opnieuw zien. En fotograferen!

Lees ook:

Sneeuw bij gebroken dijk Kattendijke (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer

Zonnige perioden, vanmiddag ook een paar stapelwolken. Op de meeste plaatsen droog. De temperatuur blijft vandaag onder het vriespunt steken met maximaal -1 graad. Daarbij waait er een matige tot vrij krachtige oostelijke wind.