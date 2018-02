Weerdiensten waarschuwen voor gladheid en kou

(foto: Foto ANP/Alexander Schippers)

In onze provincie wordt de weerswaarschuwing vanavond pas afgegeven, omdat de temperatuur dan flink daalt. Door de combinatie van de lage temperatuur en de aantrekkende oostenwind kan de gevoelstemperatuur middernacht onder de min 15 zijn.

Maar ook vanmiddag blijft de temperatuur waarschijnlijk onder het vriespunt waardoor weerrecords verbroken kunnen worden. Volgens Moniek Wulms van MeteoGroup is de koudste dag ooit gemeten op 28 februari in Zeeland nog boven het vriespunt. "Ik denk dat wij vandaag onder het vriespunt blijven steken met min één graad."

Weersverwachting

Schaatskoorts loopt op

Met temperaturen die niet boven het vriespunt komen, neemt in heel het land de schaatskoorts toe. Het bestuur van de vereniging in Oudelande heeft goede hoop hun ondergespoten ijsbaan later vandaag te kunnen openen. Schaatsen op 'echt natuurijs', is een utopie de komende dagen. De meeste plassen zijn nog niet volledig dichtgevroren, laat staan dat er een ijsvloer ligt die dik genoeg is om schaatsers toe te laten.

Lees ook: