'Ik viel door hartklachten bijna van mijn fiets af'

Het ging Gunst in de jeugd voor de wind als wielrenner. Als junior behoorde hij tot de beste Nederlandse renners en daarom mocht hij in 2013 Nederland vertegenwoordigen op het WK in het Italiaanse Firenze. Als belofte reed de Yersekenaar vervolgens voor gerenommeerde ploegen als SEG Racing, Rabobank Development Team en An Post Chain Reaction. "Begin 2016 merkte ik echter al dat er iets niet goed zat", maakt Gunst een kanttekening. "In het begin leek het allemaal onschuldig, maar de klachten aan m'n hart verergerden met de tijd."

Zwart voor de ogen

Gunst hoopte op verbetering, maar begin 2017 zag hij geen andere uitweg meer dan te stoppen. "Ik reed nog tussen de profs de Grand Prix Marseillaise en Etoile de Bessèges in Frankrijk en de Volta ao Alentejo in Portugal, maar ik viel door m'n hartklachten bijna van mijn fiets af. Dat is het niet waard. Er zijn heel veel mooie dingen in het leven en op zo'n moment is fietsen maar relatief."

Davy Gunst is ploegleider bij de junioren van Willebrord Wil Vooruit. (foto: Omroep Zeeland)

Zijn vader Marcel was op dat moment al aan de slag als ploegleider bij Willebrord Wil Vooruit en probeerde ook zijn zoon warm te maken voor het vak. Dat is goed bevallen. "Het is een heel leuk alternatief en ik ben blij dat ik in zo'n warm nest terechtgekomen ben", vertelt Davy Gunst. "Ik wilde altijd al ploegleider worden na mijn carrière, maar dat is veel sneller gekomen dan ik natuurlijk had gedacht. Ik heb het echter goed naar mijn zin."

Belangrijke aanwinst

Davy Gunst wil het beste uit zijn ploeg halen en kijkt daarvoor ook buiten de landsgrenzen. Zo heeft hij niemand minder dan de Brit Ben Tulett, wereldkampioen veldrijden, ingelijfd voor het wegseizoen. "Ik voelde me vereerd, toen Davy mij benaderde", zegt Ben Tulett over zijn opmerkelijke keuze. "Ik had aanbiedingen van meerdere ploegen, maar ik denk dat ik me hier het beste kan ontwikkelen en mooie wedstrijden kan rijden."

Tuletts eerste indruk van Gunst als ploegleider is louter positief. "Hij nog erg jong, maar enorm goed. Ik kan het goed met hem vinden en hij is voor ons een inspiratiebron. Hij heeft zelf immers op hoog niveau gereden en beschikt daardoor over de nodige ervaring."

Op lange termijn hoopt Gunst van het ploegleiderschap zijn beroep te maken. "Ik zou ook graag met meer Zeeuwse jongens aan de slag gaan. Ik heb bij de juniorenploeg nu twee Zeeuwen met Tristan Timmermans en Yoeri Slokkers, maar ik mis nu een Zeeuwse continentale ploeg op de weg. Binnen een tijdsbestek van vier à vijf jaar hoop ik dat te veranderen."

