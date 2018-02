Deel dit artikel:











Opnieuw operatie voor motorcrosser Nancy van de Ven

Nancy van de Ven is vanochtend opnieuw geopereerd. Het is alweer de derde operatie voor de motorcrosser uit Vlissingen in ongeveer twee maanden tijd. In België is een schroef uit haar been gehaald. Volgens de doktoren levert het haar geen vertraging op in haar herstel.

"Nancy had pijn bij het lopen", zegt Nancy's vader Giel. "Als er pijn is dan moet er iets aan de hand zijn." Vorige week gaf Van de Ven al aan bij de Belgische doktoren dat ze pijn had in haar enkel. Gisteren moest ze terug voor controle en toen is er een scan gemaakt. Daaruit bleek dat de schroef misschien iets te dicht op het bot zat. Vanochtend volgde de operatie en is de schroef verwijderd. Van de Ven is herstellende van een dubbele onderbeenbreuk die ze opliep op eerste kerstdag tijdens een trainingskamp in Spanje. "Als het goed is mogen over 10 tot 14 dagen de hechtingen van deze operatie eruit", legt Giel uit. "Daarna zou ze voor het eerst weer op de motor mogen gaan zitten. Maar dan moet de pijn wel weg zijn." Het wordt een race tegen de klok voor Van de Ven om de eerste wedstrijd van het WK-seizoen te halen. De eerste Grand Prix staat op het programma in het weekend van 8 april. Die wedstrijd is in Italië. Lees ook: Beenbreuk of niet, Nancy van de Ven gaat voor het WK

