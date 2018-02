Autodieven slaan toe in Tholen en omgeving: 22 inbraken in 2 weken

(foto: Politieteam Bergen op Zoom)

Zowel in Tholen als in Bergen op Zoom werd halverwege de nacht ingebroken in twee Volkswagen Polo's. In allebei de gevallen werd de ruit kapotgeslagen. In Tholen gingen de inbrekers er met niets vandoor. Uit de aangiftes blijkt dat dieven het vooral voorzien hebben op de navigatiesystemen in de auto's.

In Bergen op Zoom was het de afgelopen twee weken achttien keer raak, in Tholen twee keer en in Halsteren ook. Mensen die iets verdachts gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.