Op deze plekken in Zeeland kan geschaatst worden Op deze plekken in Zeeland kan geschaatst worden (foto: Omroep Zeeland)

Op de laatste dag van de meteorologische winter kan er in Zeeland worden geschaatst. Dat is de eerste keer deze winter. Bekijk op de kaart waar in onze provincie geschaatst kan worden.

Op de plekken met een groen icoontje kan geschaatst worden, op de plekken met een rood icoontje niet. IJsbanen die binnenkort verwachten open te gaan hebben een oranje icoontje. Klik op het icoontje voor meer informatie.



In Goes-Zuid reden verschillende mensen vanmorgen rondjes op de ondergespoten skeelerbaan. En op een sloot in de wijk Veldzigt in Middelburg wordt op natuurijs gereden. Uw browser bevat geen ondersteuning voor HTML5 audio. De meeste ijsbanen hopen donderdag open te kunnen, al 'klagen' de meeste ijsmeesters over de zon die aan het einde van de winter al krachtig is. De zon is donderdag geen spelbreker, de wind wel. Vanuit het oosten staat donderdag een harde wind, kracht zes tot zeven. Vrijdag wordt het ook nog koud, in het weekend is het gebeurd met de winter.

Weet jij een plek in Zeeland waar (binnenkort) geschaatst kan worden? App Omroep Zeeland: 06-53 28 98 68