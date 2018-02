Deel dit artikel:











Droge lucht en harde wind zorgen voor hoog risico op natuurbranden

Terwijl in sommige delen van de provincie fanatieke schaatsers het eerste natuurijs uitproberen, is de veiligheidsregio met hele andere zaken bezig. Vanwege de aanhoudende droge lucht en harde wind is in Zeeland code oranje afgegeven voor een hoog risico op natuurbranden. Als er een natuurbrand ontstaat, kan die snel uitbreiden, waarschuwt de veiligheidsregio.

De Veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden (foto: HV Zeeland) Op dit moment is Zeeland de enige provincie met code oranje. Voor het grootste deel van het land geldt code geel, voor een verhoogd risico of code groen voor een laag risico. De veiligheidsregio's geven vijf codes af voor natuurgebieden. Die variëren van groen tot rood. De actuele status van natuurbrandenrisico's in een regio zijn te vinden op natuurbrandrisico.nl. Lees ook: Weerdiensten waarschuwen voor gladheid en kou