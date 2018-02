'Voor een vies vakantiehuisje is nooit een excuus'

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat de helft van de onderzochte huisjes niet schoon genoeg was. Wim kreeg zelf geen bezoek van de Consumentenbond. Die hebben alleen dertig grote parken bezocht. "Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets kapot is, maar dat kun je dan repareren. Een vies vakantiehuisje is nooit een excuus", vertelt Wim. Als voorbeeld gaat hij op een bank zitten. "Als je tussen de randen nog zand of resten chips ziet, geeft dat geen goede indruk."

Meteen een vakantiegevoel

Een vakantieganger in Zoutelande beaamt dat: "Als je in je huisje aankomt, wil je toch meteen dat vakantiegevoel hebben. Als je dan eerst nog moet gaan schoonmaken is dat niet fijn. Je wilt meteen naar het strand kunnen."

Volgens Wim heb je als eigenaar van huisjes ook invloed op hoe schoon mensen het achterlaten. "Als het huisje er nieuw en goed uit ziet, gaan mensen er toch anders mee om, dan wanneer het verouderd is. Dan denken ze: zo nieuw is het niet, en zijn ze minder snel geneigd het huisje schoon te houden."

