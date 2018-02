Schaatser Cijsouw mag niet meedoen aan eerste marathon op natuurijs

Joerec Cijsouw mag niet meedoen aan eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen (foto: Omroep Zeeland)

Joerec Cijsouw mag niet meedoen aan eerste natuurijsmarathon

Aan de natuurijsmarathon, die vanavond wordt verreden in Haaksbergen, mogen alle schaatsers van de A-divisie meedoen plus de eerste twintig van de B-divisie. Cijsouw staat op de 21e plek. Hij is zijn plek in de top-twintig verloren doordat hij de afgelopen week niet naar Zweden afreisde om mee te doen aan marathonwedstrijden daar.

Een ploeggenoot van Cijsouw, die op de twintigste plek in het klassement staat, is aan het trainen voor het WK skeeleren in Mexico en kan daardoor dus niet meedoen. Cijsouw hoopte te ruilen met hem, maar daar stak de bond een stokje voor. "Laatst bij de wedstrijd op 'De Coolste Baan van Nederland' mocht ik wel meedoen tussen de A-rijders en daar startten toen ook drie B-rijders van buiten de top-20."

Cijsouw is nog wel van plan om ergens en rondje te gaan rijden. "Ik ben van plan om te gaan kijken bij Groede of Oostburg. Daar zal nog wel een plasje vrij zijn."

De eerste Nederlandse natuurijsmarathon start voor de mannen om 20.00 uur vanavond. Aan de start in Haaksbergen staat wel een Zeeuws dat is Erwin Mesu uit Middelburg. De wedstrijd wordt live uitgezonden op de website van de NOS.