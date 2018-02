Desnoods met geweld een voldoende krijgen op school

De voorstelling begint met fysiek geweld. Toch is dat niet waar Uitschot om draait volgens de acteurs Oscar Postema en Annemarike Ruitenbeek van Theaterloods-B. Macht is het codewoord."Geweld is aan de orde van de dag, ook op scholen", vertelt Postema. Hij hoopt leerlingen met deze voorstelling en spiegel voor te houden. "Hoe zou jij reageren als...?"

Uitschot is een Nederlandse bewerking van het theaterstuk Aussetzer van de Duitse toneelschrijver Lutz Hübner. Met de voorstelling wil de theatergroep agressie bespreekbaar maken in het voortgezet onderwijs en meer begrip kweken tussen docent en leerling.

De voorstelling van Theaterloods-B wordt nu gespeeld op scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. Regisseur Joyce Timmermans hoopt dat ze de voorstelling ook op mbo-scholen kan laten zien, aangezien de problemen met geweld daar minstens zo groot zijn.

Uitschot is al gespeeld op Scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen. Havo 5 reageerde wat lacherig op de voorstelling maar de boodschap kwam wel over. Ook leraar Kenny Ebert heeft wel eens een incident met een leerling gehad. "Achteraf gezien heb ik dat denk ik wel goed aangepakt", vertelt hij. Die heb ik het lokaal uitgekregen voordat er daadwerkelijk iets gebeurde. Maar dat ging wel heel verkeerd."