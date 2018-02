Krabben of lappen: dit kost het als je je ruiten niet goed krabt

Vanmorgen moesten veel autoruiten ijsvrij worden gemaakt, al was het ondanks de strenge vorst niet overal nodig. Maar mocht het nodig zijn, dan kun je dat beter gewoon goed doen, zegt Ruud Maes van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. "Als wij iemand met slecht schoongemaakte autoruiten zien rijden volgt een boete van 230 euro. Als dan blijkt dat de spiegels ook nog slecht zicht geven, kan daar nog eens 150 euro bovenop komen. En dat is dan zonder de negen euro transactiekosten."

Zo'n boete is diefstal

Een meneer staat in Goes aan de Anthony Fokkestraat zijn autoruiten schoon te maken. Hij is niet op de hoogte van de forse geldboete. "Dat is gewoon diefstal, zoveel geld dat dat kost", zegt hij. "Maar ik snap wel dat het veilig moet zijn, dus dat de ruiten schoon moeten zijn."

"Ik zorg er altijd voor dat alle ruiten schoon zijn", zegt een mevrouw in de wijk Goes-Zuid. "Terecht dat er zo'n boete voor kan worden gegeven."

schoonkrabben van een autoruit, van binnenuit (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de autoruiten verdienen aandacht tijdens het schoonmaken, ook de verlichting is belangrijk, zegt politieman Maes. "De lichtopbrengst gaat met 30-40 procent achteruit. Dat betekent dat je niet goed zichtbaar bent."