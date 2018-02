'IJskoude' winter sluit af met records

Het KNMI verwacht koud weer eind februari (foto: KNMI)

De maand februari heeft meer records opgeleverd. Het is de zonnigste februarimaand sinds het begin van de metingen, met 155 uur zon in plaats van de gemiddelde 85. Ook Vlissingen deelt mee in de recorddrift, al is het volgende meer een eervolle vermelding. Meteo Group meldde dat Vlissingen voor het eerst sinds 1929 drie ijsdagen op rij heeft gehad. In 1909 lukte dat vier dagen op rij. Dat zal niet geëvenaard worden. Donderdag wordt het in de badplaats 2 graden boven nul.

Winter ijskoud, uhm, normaal

Februari heeft de balans in de winter hersteld. Na de warme winters van de afgelopen jaren, komt de winter van 2017/2018 er qua temperatuur als een gemiddelde uit. Verder was de winter natter en zonniger dan normaal. Regen viel vooral in december en januari, de zon (en kou) was er in februari. Vlissingen was volgens het KNMI de zonnigste plaats in deze winter, met 285 uur zon.

In Vlissingen komt de wintertemperatuur en halve graad boven het gemiddelde uit. In Westdorpe was het in december, januari en februari 0,1 graden kouder dan in een gemiddelde winter.