Aanhoudingen na vondst 22 kilo cocaïne in Vlissingen-Oost

De politie en de douane hebben afgelopen zondag 22 kilo cocaïne in beslag genomen in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost. Twee mannen zijn aangehouden.

Politie vindt 22 kilo cocaïne in Vlissingen (foto: Politie) Douane en politie kwamen de mannen op het spoor door inlichtingen van het informatiecentrum van de Samenwerkingsovereenkomst ZW-Nederland. Toen ze zondag een bestelauto met twee inzittenden controleerden, ontdekten douanemedewerkers negentien pakketten cocaïne. Daarop werden de twee inzittenden, een 26-jarige Nederlander en een 30-jarige Colombiaan, aangehouden. Na verder onderzoek werd in de nacht van zondag op maandag ook een 37-jarige man uit Middelharnis aangehouden en werden twee hennepkwekerijen in Middelharnis opgerold.