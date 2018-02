Tweedehands schaatsen niet aan te slepen

Still van het Prikbord van Zeelandnet waar woensdagavond 611 schaatsadvertenties op stonden. (foto: Zeelandnet)

Kon je tot begin vorige week maar uit een tiental schaatsen kiezen als je op het Prikbord van Zeelandnet shopte, sinds het is gaan vriezen is het schaatsaanbod uitgegroeid naar ruim 600 advertenties. Ook op verkooppagina's van Facebook is met de daling van de temperatuur de hoeveelheid schaatsadvertenties gestegen.

Maar zijn er ook afnemers?

De grote vraag is natuurlijk, gaat de verkoop net zo hard? Ja, zegt Tim Brouwer van Zeelandnet. "90 procent van de schaatsen die dit weekend te koop werd aangeboden via het Prikbord, werd binnen twee dagen verkocht", vertelt Brouwer. "Ten opzichte van vorige week zien we een toename van 5000 procent in het aantal bezoekers dat op zoek is naar schaatsen. Het is de meest gebruikte zoekterm van de afgelopen dagen."

"We zien dat vooral kinderschaatsen erg gewild zijn", stelt Brouwer. "Logisch, zij groeien natuurlijk snel uit hun maatje." In Middelburg en Goes worden de meeste schaatsen verkocht.

Schaatsen in Zeeland

Sinds vandaag kan er éindelijk (op sommige plekken) in Zeeland geschaatst worden. Kijk op de ​schaatskalender van Omroep Zeeland waar je moet zijn.

