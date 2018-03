Zeeland wordt wakker: Laatste kotter uit Terneuzen, Energy Battle en schaatskoorts

Patrick Verschraegen was de laatste beroepsvisser in Terneuzen. Hij stopt na bijna 35 jaar. (foto: Omroep Zeeland)

'Een mooi leven heb je niet als visser'

De laatste kotter vertrekt uit Terneuzen. Patrick Verschraegen stopt ermee, na 35 jaar beroepsvisserij stopt hij ermee. "Ik kan geen personeel vinden. De jeugd van tegenwoordig wil niet."

Deelnemers presenteren zich tijdens de Energy Battle. (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan de jeugd ligt...

Scholieren dachten woensdagavond tijdens de Energy Battle na over energiebesparing en duurzame energie. Ze kwamen met creatieve ideeën: stroom opwekken door de bewegingen van sporters, dat moet lukken toch?

Waar kunnen we schaatsen?

Gisteren werd er al op verschillende plekken in Zeeland geschaatst, de grote vraag is natuurlijk: waar moeten we vandaag zijn? Kijk op de schaatskalender van Omroep Zeeland waar er geschaatst wordt en laat aan de redactie weten waar er bij jou in de buurt geschaatst wordt! Bijvoorbeeld door onderaan dit artikel te reageren of een whatsappje te sturen naar Omroep Zeeland: 06-53 28 98 68

De 11-jarige Eliane maakte deze foto gisteren bij de Oosterschelde (foto: Eliane Koopman via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

De ergste kou gaat overdag uit de lucht, maar het blijft winterweer in Zeeland. Vanmiddag wordt het even 1 tot 3 graden in de plus. Maar met een ijskoude stevige oostelijke wind die aan zee hard is, kracht 7. Er is vrij veel ruimte voor de zon en het blijft droog.