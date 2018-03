The Kik en Broederliefde op 5 mei naar Vlissingen

Rapgroep Broederliefde treedt op in Vlissingen tijdens 5 mei (foto: ANP-foto)

Eerder werd al bekend dat DJ Fedde Le Grand als ambassadeur van de vrijheid Vlissingen bezoekt. Hij zal om 15.00 uur een optreden geven op de Liberty Stage die wordt opgebouwd bij de Spuikomweg tegenover de bioscoop Cinecity.

The Kik trapt het Bevrijdingsfestival in de middag af op het hoofdpodium. De band, met leadzanger Dave von Raven, is vooral bekend met hits als 'Simone', 'Cupido' en 'Schuilen bij jou'.

The Kik is de eerste band die zal optreden op het hoofdpodium in Vlissingen (foto: ANP-foto)

Andere acts tijdens het Bevrijdingsfestival zijn Broken Bass Ensemble, Bazzookas en Jeanggu Macrooy. De afsluiter op het hoofdpodium zijn de Memphis Maniacs.

Op 5 mei zijn er naast het hoofdpodium ook nog andere kleinere podia te vinden in Vlissingen. De stad is een van veertien steden in Nederlands waar een Bevrijdingsfestival wordt georganiseerd. Voor Vlissingen is het de 28e editie van het festival.