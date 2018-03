Nieuwkoop wel; Boere niet naar finale KNVB Beker

Bart Nieuwkoop in duel met Ismail Azzaoui van Willem II (foto: Orange Pictures)

Bart Nieuwkoop kwam als invaller in het veld voor Kevin Diks en kreeg daarmee van trainer Van Bronckhorst een kwartier speeltijd.

Feyenoord speelt in de finale op zondag 22 april tegen AZ, dat met 4-0 te sterk was voor FC Twente. Tom Boere kwam bij een 2-0 stand in de ploeg als invaller voor Oussama Assaidi. Boere stond nog geen minuut in het veld toen AZ de 3-0 scoorde en de wedstrijd definitief besliste.