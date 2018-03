Damclub Middelburg verdwijnt uit nationale competitie

Na ruim veertig jaar stopt Damclub Middelburg met het spelen van wedstrijden in de nationale competitie. De club eindigde als voorlaatste in de 1e klasse B en had nog kans op handhaving. Toch heeft de club besloten om het team terug te trekken.

"We zijn de afgelopen jaren goede spelers kwijtgeraakt en de damsport heeft last van vergrijzing", zegt speler Daaf Kasse. Damclub Middelburg eindigde dit seizoen op de elfde en voorlaatste plaats in de 1e klasse B. Daardoor zou Middelburg dit weekend in de playoffs voor lijfsbehoud moet spelen, maar de club ziet daar vanaf.

Bij degradatie zou Middelburg in de 2e klasse mogen uitkomen, maar volgens Kasse hebben de meeste van de huidige spelers geen zin om in de 2e klasse te spelen. "Het niveau in de provinciale competitie is hoger. We speelden al met een team in de provinciale competitie en dat blijven we ook doen", aldus Kasse.

Door het vertrek van Damclub Middelburg is PWG uit 's-Gravenpolder de enige Zeeuwse ploeg die uitkomt in de nationale competitie. PWG eindigde het afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de 1e klasse B.