BLØF leden brengen tekst Lennaert Nijgh tot klinken

Op het album Verloren en Gevonden van zangeres Josee Koning staat een duet met Paskal Jakobsen van BLØF. Het nummer Sonnet III is geschreven door Peter Slager op tekst van Lennaert Nijgh. Met het album eert de zangeres de in 2002 overleden tekstschrijver, met wie ze twaalf jaar getrouwd was. Het lied is ook onderdeel van het theaterconcert Een Tip van de Sluier, dat vrijdagavond te zien is in Vlissingen.

Album Verloren en Gevonden (foto: Josee Koning) Tekstschrijver Lennaert Nijgh heeft een ongelofelijk bijdrage geleverd aan het Nederlandstalige kwaliteitslied, met liedjes als Land van Maas en Waal, Malle Babbe, Meester Prikkebeen, Testament en Pastorale. Auteur en biograaf Peter Voskuil vond vijftien niet eerder gepubliceerde teksten. Zangeres Josee Koning vroeg de winnaars van Lennaert Nijgh Prijs muziek te schrijven bij een tekst van hun keuze. Peter Slager won die prijs van Buma Cultuur in 2017 voor zijn teksten van BLØF en van zijn solo-album Slik. Andere bijdragen zijn van Han Kooreneef, Frank Boeijen, Herman van Veen en de uit Tholen afkomstige Martin Fondse. josee koning In de theatervoorsteling Een Tip van de Sluier zingen Josee Koning, Jim de Groot, Izaline Calister en Sjors van der Panne een aantal stukken van het album Verloren en Gevonden, èn de grote hits van Lennaert Nijgh in nieuwe arrangementen. Vrijdag 3 maart is Een Tip van de Sluier te zien in CCXL Vlissingen.