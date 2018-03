Deel dit artikel:











Hennepkwekerij met bijna 400 planten gevonden

In Middelburg is een wietplantage met 373 planten gevonden. Dat gebeurde in een bedrijfspand aan de Arnesteinweg. Een 33-jarige man uit Goes en een 23-jarige man uit Middelburg zijn aangehouden.

Hennepkwekerij in bedrijfspand opgeruimd (foto: ANP-foto) Twee agenten ontdekten de kwekerij gisteravond. Ze gingen af op een melding van een vreemde lucht die uit de loods kwam. Toen de politie aan kwam, rende de 33-jarige man weg. Hij werd staande gehouden en toen de plantage werd ontdekt aangehouden. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Later op de avond is de 23-jarige man opgepakt.