Help, de vlasvoorraad raakt op

De opslagplaats voor vlas bij Van de Bilt in Sluiskil raakt leeg (foto: Omroep Zeeland)

Lege loods

Bij Van de Bilt Zaden en Vlas in Sluiskil raakt de loods waarin de Zeeuwse vlasvoorraad ligt opgeslagen steeds leger. "Het is heel spannend om de markt te beleveren op dit moment", zegt directeur Eugenie van de Bilt. "Wat we hier aan voorraad hebben staan, is slechts een derde van wat we normaal hebben liggen." Het bedrijf kan het dit jaar nog redden met reserves die ze hebben opgebouwd uit andere jaren toen het beter ging.

Het is enorm belangrijk dat we dit jaar een goede vlasoogst krijgen." Eugenie van de Bilt, directeur

"Maar dat moet niet te lang doorgaan. Het gevaar bestaat dat als we niet aan de vraag kunnen voldoen, bedrijven naar alternatieven gaan kijken zoals katoen of hennep." Het is enorm belangrijk dat we dit jaar een goede vlasoogst krijgen. Zodat bedrijven, telers en de consument interesse blijven houden in linnen."

100% linnen

Omdat de prijs van linnen al redelijk hoog ligt, verwacht Van de Bilt niet dat de consument meer moet betalen voor een linnen blouse. "Het kan wel zo zijn dat een blouse niet meer honderd procent van linnen is gemaakt, maar dat de grondstof wordt vermengd met andere stofsoorten."

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er vorig jaar meer vlas is ingezaaid om aan de toenemende vraag te voldoen, maar dat de opbrengst beduidend minder is dan in het jaar ervoor.

Vlascijfers Zeeland (bron: CBS)

Ingezaaide hectares Totale opbrengst in 1.000 kilo 2016 2180 12.427 2017 2295 9.327

Droogte

De tegenvallende opbrengst heeft te maken met de droogte in het voorjaar en de zomer. Vlas heeft maar honderd dagen de tijd om te groeien. Vorig jaar was het juist in die periode te droog. Het bedrijf houdt dit jaar de teelt goed in de gaten en kijkt samen met vlasboeren hoe ze zich beter kunnen voorbereiden op de komende vlasperiode. Zo wordt gekeken welke grond het beste is om de vlas in te zaaien en of de huidige zaai- en oogsttechnieken beter kunnen.