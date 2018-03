Trainer Diederik Hiensch keert terug bij Kloetinge

Diederik Hiensch (foto: Orange Pictures)

In het verleden was Hiensch al als speler, jeugdtrainer en hoofdtrainer actief bij Kloetinge. Hij zat meer dan vierhonderd duels op de bank als hoofdtrainer van de club. Hij vertrok na het seizoen 2014/2015, omdat de club toen niet met hem verder wilde. Hiensch vertrok naar zaterdag tweedeklasser Terneuzense Boys, waar hij aan zijn derde seizoen bezig is. Nu stopt Hiensch dus als trainer van een standaardteam in het amateurvoetbal. Kloetinge hoopt door zijn komst een betere basis te kunnen leggen in de onderbouw van de jeugdafdeling van de club.

Loopbaan Diederik Hiensch

seizoen club 2015-2018 Terneuzense Boys 2012-2015 Kloetinge 2009-2012 Terneuzen 2005-2009 Kloetinge 2003-2005 Sunderland (jeugdtrainer) 1996-2003 Kloetinge

Zwamborn

Hiensch gaat bij Kloetinge samenwerken met Kees Zwamborn die in 2016 door Kloetinge werd aangesteld als manager voetbaltechnische zaken. Het doel van de Bevelandse club voor de toekomst is "de gehele jeugdafdeling op een hoger niveau te kunnen brengen om zo onder andere de toekomstige doorstroming van spelers vanuit de jeugdafdeling naar de eerste selectie van de club verder te verbeteren." Hiensch en Zwamborn moeten dat proces gaan leiden.