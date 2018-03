Zes van de zeven buitengebieden krijgen internet-zendmast

Internet voor buitengebied (foto: oz)

Maar de meeste aangemelde mensen in Oost-Souburg hoeven zich geen zorgen te maken, DELTA geeft hen een snelle internetverbinding via de zender in Serooskerke. Twee procent van de aangemelde mensen kunnen niet worden geholpen door de internetprovider.

Niet rendabel

De provincie, gemeenten en ook de landelijke overheid zitten al langer met de langzame snelheid van internet in de Zeeuwse buitengebieden in hun maag. Daar is het aanleggen van internetkabels niet rendabel, dus moeten die gebieden het al jaren met lage internetsnelheden doen. De afgelopen jaren is er flink in geïnvesteerd om het aantal huishoudens snel internet te bieden. Dit project van DELTA en Greennet is opgezet om de laatste witte plekken op de kaart de kans te geven om ook toegang te krijgen tot snel internet.

De masten worden in de komende maanden gebouwd. Vanaf medio mei worden de eerste klanten aangesloten op het vaste draadloze netwerk.