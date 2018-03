Zeeuwse huishoudens zonder water door bevroren leidingen

Rond de honderd telefoontjes kreeg Evides vandaag over bevroren waterleidingen. "Als je waterleiding eenmaal bevroren is, kan er weinig aan gedaan worden", zegt een woordvoerder van Evides. De aanhoudende vorst kan leiden tot bevriezing van buitenkranen, watermeters, waterleidingen en hoofdkranen.

Het kan wel voorkomen worden, daarom geeft het bedrijf een aantal tips:

- Controleer de ruimte waar de waterleiding de woning binnenkomt op tochtgaten en dicht deze af. Denk ook aan de kier onder een deur.

- Verwarm de ruimte waar de waterleiding uw woning binnenkomt. Bevindt de watermeter zich bijvoorbeeld in de meterkast in de gang, zorg dan dat de gang een paar graden warmer is dan normaal.

- De waterleiding, watermeter en hoofdkraan kunt u beschermen door deze te isoleren met bijvoorbeeld een deken of sjaal.

- Maak regelmatig gebruik van kraanwater of spoel de wc door. Stromend water bevriest moeilijker.