Vlasboer Peter is dit jaar op de droogte voorbereid

Om de droogte tegen te gaan heeft hij dit jaar een beregeningssysteem aangeschaft. Zo kan hij bij droogte zijn percelen bij Oostburg, Zuidzande en Cadzand bewateren. "Uit zoet- en zoutwatermetingen die vorig jaar zijn uitgevoerd, blijkt dat onder een paar stukken van mijn grond zoet water zit, dat wist ik niet." Door het systeem kan hij het zoet water uit de grond halen en dat verspreiden over zijn akkers.

Ik ken boeren die zo hard zijn getroffen door de droogte, die hadden net zo goed niet kunnen oogsten. " Peter de Bruijne, vlasboer

Neerslagtekort

Vorig jaar was een rampjaar voor de vlasboeren. "Ik had veertig procent minder opbrengst dan het jaar ervoor, maar ik ken boeren die nog erger zijn getroffen door de droogte. Die hadden net zo goed niet kunnen oogsten." Als hij toen al had geweten dat hij zoet water binnen bereik had... "Dan had ik gewoon een goede vlasoogst gehad." Toch baalt de boer er niet van. "Op dit moment is er zo'n vlastekort, dat zelfs het slechte vlas voor een goede prijs wordt verkocht." In april gaat hij opnieuw vlas zaaien, zelfs iets meer hectare dan vorig jaar. "We gaan voor een topopbrengst."