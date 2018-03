Vlissingers verdachter dan Amsterdammers

Aangifte bij de politie doe je via internet (foto: OZ)

Aan de andere kant, onderaan de Zeeuwse ranglijst staan inwoners van de gemeente Veere met slechts 48 verdachten per 10.000 inwoners. Het kan nog beter: Sint Anthonis (in het oosten van Noord-Brabant) heeft het record van 22 per 10.000.

Ranglijst

Onderstaand de Zeeuwse ranglijst van verdachten per 10.000 inwoners. Het betreft alleen nog maar verdachten van misdrijven, geen veroordeelden. De grootste leeftijdsgroep in Nederland als geheel wordt door de 18-jarigen gevormd. Er is geen uitsplitsing naar provincie gemaakt.

De meeste verdachten (1645 mensen) in Zeeland zijn betrokken bij diefstallen, inbraken en ook verduistering. Op de tweede plaats (1185 mensen) komen de geweldsmisdrijven en/of zedenmisdrijven. Verkeersmisdrijven (1025 mensen, zoals dronken rijden, doorrijden na aanrijding) staan op drie en mensen die verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde (635 mensen) komen in Zeeland op de vierde plaats.

Minder werk

In heel Nederland is het aantal geregistreerde misdaden in de laatste vijf jaar met een derde gedaald. Ook in Zeeland had de politie volgens haar eigen administratie minder werk in 2017 dan in 2012. In Veere was de afname het sterkst in onze provincie: 43,2 procent minder misdrijven dan vijf jaar daarvoor. Hulst presteerde het minst goed, maar heeft nog altijd 21,1 procent minder misdrijven in 2017 dan in 2012.

Per gemeente

Enquête

Bovenstaande cijfers baseert het CBS op de politieregistratie. Die is afhankelijk van de hoeveelheid inzet die de politie levert. Want de politie kan al of niet een aangifte krijgen en al of niet besluiten een zaak te gaan onderzoeken. Maar daarnaast geeft het ministerie van Veiligheid & Justitie jaarlijks opdracht voor een grote Veiligheidsenquête. In 2017 hebben 150.000 Nederlanders eraan deelgenomen en onder meer verteld of ze zich al of niet slachtoffer van een misdrijf voelen.

Ook dan is er een daling te zien in Zeeland, maar die is niet zo sterk als de daling van het aantal politieregistraties. In 2012 zei 13,8 procent van de volwassen Zeeuwen slachtoffer te zijn geweest, in het afgelopen jaar, van een of andere vorm van misdrijf. Dat was in 2017 gezakt naar 11,4. Volgens het CBS is die afname niet groot genoeg om harde conclusies uit te trekken. Met andere woorden: de Zeeuwse bevolking zelf heeft niet zo sterk het gevoel dat de misdaad minder wordt.