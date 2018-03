'Elke gemeenteambtenaar moet gaan blussen'

Brandweerman aan de slag met de Zeeuwse TS (foto: OZ)

Zo staat vooral de dagbezetting onder druk bij een aantal posten, omdat vrijwilligers buiten hun kern werken.

Als gemeentemedewerker zijn ze vaak in de buurt en kunnen ze zo snel de posten versterken. Ook is vanochtend besloten dat brandweerposten weer meer dan twaalf vrijwilligers mogen hebben. Verder moet er een andere manier van werven komen, zodat het vrijwilligerswerk ook jongeren meer gaat aanspreken.

Bezetting per post Een brandweerpost bestond vroeger uit minstens 18 vrijwilligers. Bij een uitruk waren er altijd zes mensen nodig in de brandweerwagen en dat kon met 18 brandweermensen. Omdat het steeds moeilijker werd om genoeg mensen te vinden in een dunbevolkt en uitgebreid gebied als Zeeland is de Zeeuwse tankautospuit ontwikkeld. Met die auto kan er met vier, vijf en zes mensen worden uitgerukt. Daarom werd de grens van 12 vrijwilligers per post ingevoerd. Nu mogen de posten weer groeien tot 18 vrijwilligers.

Domburg

Verder is er besloten dat de brandweerpost van Domburg langer openblijft tot 2020. Dat is nodig om de wettelijke dekking in het gebied op sterkte te houden.



De besluiten zijn vanochtend door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio aangenomen. De gemeenteraden en de OR moeten het er nog over hebben. 5 juli wordt er dan gestemd over de besluiten