Boer die belt naar Zegt U 't Maar krijgt gehoor in Tweede Kamer

Goud: CDA komt op voor Zeeuwse uienboeren

Uienboer Kees Hanse uit Zierikzee ergert zich er al jaren kapot aan. Ieder jaar schat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn oogst vooraf veel te hoog in. Daardoor denkt de markt dat het aanbod groot is en dat zorgt voor een lage uienprijs. Hij deed in februari zijn verhaal in het radioprogramma Zegt U 't Maar van Omroep Zeeland. En dat had gevolgen, want het CDA in de Tweede Kamer stelde het probleem aan de kaak in schriftelijke vragen aan de minister van Landbouw.

Spelregels Ferdinands Vragenuurtje Iedere maand stellen raadsleden en Statenleden tientallen schriftelijke vragen. Die zijn gericht aan het gemeentebestuur of het provinciebestuur, maar ze worden ook naar Omroep Zeeland gestuurd. Politiek verslaggever Ferdinand Koppejan verzamelt iedere maand al die vragen en kiest de drie beste uit. Het belangrijkste criterium is: Welke partij komt er het beste op voor de belangen van de Zeeuwen?

Het Zeeuwse CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt dat boeren recht hebben op een eerlijke prijs. De schattingen van het CBS zijn bepalend voor de prijs van uien. "Als het CBS ieder jaar een te hoge schatting maakt, betekent dit dat de prijs van uien constant te laag is." Honderden Zeeuwse uienboeren lopen hierdoor soms wel tienduizenden euro's per jaar aan inkomsten mis. Van den Berg wil dat de minister het probleem gaat oplossen. Daarmee wint het Tweede Kamerlid uit Goes deze maand de gouden medaille in Ferdinands Vragenuurtje.

Het is niet zomaar een papieren probleem. Bij het gezin van uienboer Kees Hanse hakken de gevolgen van de verkeerde schattingen van het CBS er soms hard in. Dat heeft hij ook in een brief laten weten aan de ambtenaar die volgens hem verantwoordelijk is voor het nattevingerwerk: "Ik heb geschreven: Beste meneer van het CBS. Wat zou u ervan vinden als u een heel jaar hard werkt, veel overuren maakt en je kinderen regelmatig moet vragen om te helpen. En dat je dan aan het eind van het jaar tegen je kinderen moet zeggen: Er is niks over voor in je spaarpot, want de meneer van het CBS heeft een fout gemaakt."

Zilver: Pak de Japanse Duizendknoop aan

Top Gemeentebelangen wint de zilveren medaille. De partij wil dat de gemeente Terneuzen korte metten maakt met de Japanse Duizendknoop. Dat onkruid woekert als een gek. Dat is niet alleen vervelend in de tuin, maar de plant zorgt met zijn sterke wortels ook voor serieuze schade aan gebouwen, wegen en het riool.

Brons: Tol Westerscheldetunnel is oneerlijk

Het brons gaat naar de PvdA in de Tweede Kamer. Die stelde in schriftelijke vragen dat de tol voor de Westerscheldetunnel oneerlijk is en moet worden afgeschaft. Sympathiek gebaar richting tunnelgebruikers. Maar de PvdA had dit beter al kunnen regelen toen ze nog in het kabinet zat. Daarom geen goud, maar brons.

Dat kan beter!

Omroep Zeeland deelt iedere maand complimenten uit, maar kijkt ook kritisch naar wat Zeeuwse politici allemaal uitspoken. Deze maand bleef die kritische blik steken op de Partij voor Zeeland. Die komt morgen met een motie in Provinciale Staten om per direct of zo snel mogelijk te stoppen met de subsidie voor het ZB Planbureau.

Het kan niemand ontgaan zijn dat het Zeeuwse onderzoeksinstituut onder vuur ligt na het omstreden rapport De Staat van Zeeland, waarin op basis van foute cijfers beweerd wordt dat het Zeeuwse platteland leegloopt. Ook is het een feit dat het politieke draagvlak voor het Planbureau aan het afbrokkelen is. En juist daarom is de eenmansactie van de Partij voor Zeeland niet te volgen. Want met wat meer geduld, zou het voorstel misschien niet kansloos zijn in Provinciale Staten.

Geen goede spits

Maar nu is het voorstel van de Partij voor Zeeland volstrekt kansloos. Andere partijen zullen eerst een debat willen voeren over het ZB Planbureau. Bovendien moeten de onderzoekers eerst nog verantwoording afleggen aan het provinciebestuur, dat het ZB op het matje heeft geroepen na De Staat van Zeeland.

Eigenlijk komt het erop neer dat de Partij voor Zeeland heel snel wil scoren. Maar de partij mist tegenwoordig een spits die weet waar en wanneer hij er moet zijn om de bal in het doel te schieten. En daarom zegt de politieke redactie van Omroep Zeeland:

