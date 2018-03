Snowboarder Bastiaansen opnieuw maanden uit de roulatie

Erik Bastiaansen snowboarder

Vanwege kneuzingen aan beide hielen moest Bastiaansen tussen november 2016 en november 2017 een jaar toekijken en kon hij ook plaatsing voor de Olympische Spelen in Pyeongchang vergeten. Bij zijn rentree won hij direct een wedstrijd in Landgraaf, maar niet veel later ging het weer mis. "Ik heb nu een rugblessure", vertelt Bastiaansen. "Er zit een scheurtje in een tussenwervel. Dat zorgt er voor dat er vocht uit kwam en het tegen mijn zenuwen aan tikt."

World Cup Nieuw-Zeeland

De komende maanden zal Bastiaansen zich richten op zijn herstel. Zijn doel in het halen van een World Cup wedstrijd in Nieuw-Zeeland in augustus. Dat is de eerste van het nieuwe seizoen.