Miljoen euro voor fietsvoetveer

De provincie trekt bijna een miljoen euro uit om de tekorten bij het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens op te vangen. Sinds 2016 vaart de veerboot over de Westerschelde met verlies. Dat komt door hogere kosten voor onderhoud en personeel en dalende inkomsten uit kaartverkoop.

In 2016 bleef het verlies nog beperkt tot 83.000 euro. Vorig jaar liep dat al op tot 239.000 euro. En voor 2018 wordt een tekort verwacht van 655.000 euro. De provincie is de enige aandeelhouder van het fietsvoetveer en nam eerder al andere maatregelen. Zo is een aantal afvaarten op tijden dat er weinig reizigers waren geschrapt.

Met de bijna een miljoen euro is het probleem tot en met eind van dit jaar opgelost. Maar ook daarna worden weer financiële tekorten verwacht. De provincie laat extern onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om nieuwe tekorten te dekken.