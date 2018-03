Gemeente past havenplannen Breskens aan: kotter op dak vismijn wordt kleiner

In 2016 zette de Raad van State een streep door de plannen omdat de financiële onderbouwing niet voldoende was. De gemeente was terug bij af en kwam eind 2017 met een nieuwe voorontwerp bestemmingsplan. Dat was een soort extra tussenstap. Naar aanleiding van die eerste versie heeft de gemeente gesprekken gevoerd met tegenstanders en zijn er nu wijzigingen aan gebracht.

Inruilen voor iets kleiners

De belangrijkste wijziging is dat de kotter op het dak van de vismijn en visserij-experience kleiner wordt. Die vonden mensen volgens wethouder Jack Werkman te groot en kolossaal. De gemeente heeft een paar jaar terug al een kotter gekocht, maar gaat deze inruilen voor een kleiner exemplaar.

Het Masterplan Havengebied Breskens stamt inmiddels uit mei 2015 en heeft grote gevolgen voor het gebied. Zo komt er een zogenoemde visserij-experience met een kotter op het dak, een nieuwe vismijn en een zeezeilcentrum. De jachthaven verhuist voor een deel naar de vissershaven en wordt uitgebreid met honderd ligplaatsen. Ook komen er maximaal 460 appartementen en 2500 vierkante meter horeca.

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in de plannen voor de bouw van 460 appartementen. Het aantal blijft hetzelfde, maar de opzet wordt iets anders. De gebouwen komen wat meer verspreid over de haven te staan en sommige worden iets lager, zodat het uitzicht op de Westerschelde behouden blijft. Het hoogste gebouw, een woontoren van 72 meter, blijft wel in de plannen.

De nieuwe plannen liggen tot en met 11 april ter inzage bij de gemeente en zijn ook via hun website te raadplegen. Donderdag 15 maart is er een informatiebijeenkomst over plannen. De gemeente hoopt, als alles meezit, eind dit jaar te kunnen starten met de bouw.

Verslaggever Anoek de Gardeijn in gesprek met wethouder Jack Werkman

Een 3D-impressie van de nieuwe haven (foto: Arcas Architecten)

