Edith van der Reijden nu aan het hoofd van de Zeeuwse brandweer

Van der Reijden spreekt na haar installatie van een 'warm welkom in Zeeland'. Het was voor haar een lang gekoesterde wens om hier in deze functie aan de slag te gaan. Zo heeft de nieuwe brandweercommandant goede herinneringen aan Zeeland als vakantieprovincie, maar biedt Zeeland volgens haar ook erg veel uitdagingen door de aanwezigheid van industrie en een kerncentrale.

Ceremonie De beediging van de nieuwe brandweercommandant ging met het nodige ceremonieel gepaard. Zo was er een erehaag bij binnenkomst en kreeg ze even later uit handen van de voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio de commandostaf overhandigd. Na een handtekening en een belofte is Van der Reijden officieel aangetreden als nieuwe brandweercommandant.

Werk aan de winkel

Het nieuwe hoofd van de veiligheidsregio kan gelijk vol aan de slag. De organisatie zit midden in een groot verbetertraject na een kritisch rapport begin vorig jaar. "De stijgende lijn is ingezet", zei haar voorganger Elie van Strien eerder,"maar we zijn er nog niet". Van der Reijden: "Een groot deel is al achter de rug. Met het verbeterprogramma Emergo zijn er stappen gezet om de organisatie op orde te krijgen." De komende tijd wil Van der Reijden vooral de organisatie, de medewerkers en het bestuur goed leren kennen. Daarna gaat ze kijken welke veranderingen er nodig zijn binnen de VRZ, maar ze benadrukt dat ze dat niet alleen gaat doen.



Van der Reijden komt uit Zwijndrecht en blijft daar ook wonen. Ze werkte eerder voor andere veiligheidsregio's, waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze is gespecialiseerd in crisismanagement.

